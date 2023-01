Mama Lewandowskiego w oryginalnej kreacji na balu. A co z żoną "Lewego"?

"Lewy" ma jednak godne zastępstwo. Na imprezie reprezentuje go mama . To nie pierwszy raz, gdy Iwonie Lewandowskiej powierzono podobne zadanie. Wcześniej odbierała za syna statuetkę Wiktorów 2021 i Telekamerę 2020.

Iwona Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu. Tak reprezentuje Roberta

Większość sportsmenek i osób towarzyszących sportowcom wybrała suknie o ciemnych, najczęściej czarnych kolorach. Iwona Lewandowska zdecydowała się na coś zupełnie innego. Wystąpiła w długiej różowej kreacji z niewielkim rozcięciem i odsłoniętymi ramionami. Do tego dobrała delikatną biżuterię. Z uśmiechem na ustach stanęła do zdjęć na "ściance". Okazuje się, że na imprezie pojawiła się jedynie w towarzystwie partnera . Zupełnie inaczej było w zeszłym roku, kiedy pozowała u boku Roberta, córki Mileny oraz matki Anny Lewandowskiej, Marii Stachurskiej.