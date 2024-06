Łukasz Skorupski we wtorkowy wieczór zadebiutował na mistrzostwach Europy w piłce nożnej, broniąc bramki reprezentacji Polski w meczu z Francją. Nasz golkiper od pierwszej minuty spisywał się na boisku znakomicie, kilkukrotnie nawet zdołał powstrzymać od zdobycia bramki najgroźniejszego z drużyny rywali - Kyliana Mbappe. Choć w 56. minucia spotkania nie udało mu się obronić rzutu karnego wykonywanego przez kapitana "Trójkolorowych", ostatecznie to właśnie on został wybranym najlepszym piłkarzem meczu z Dortmundzie. Reklama

Pierwszy występ Łukasza Skorupskiego na europejskim czempionacie z trybun z zapartym tchem oglądała małżonka polskiego golkipera, Matilde Rossi. Kobieta jest jedną z niewielu pań w gronie WAGs piłkarskiej reprezentacji Polski, która nie urodziła się w naszym kraju. Podobnie jak Nicol Luzardi (partnerka Nicoli Zalewskiego), jest ona Włoszką.

Matilde Rossi zawróciła w głowie Łukaszowi Skorupskiemu. Dla niego zrezygnowała z kariery modelki

Łukasz Skorupski swoją ukochaną poznał jeszcze w czasach, gdy występował w barwach Empoli. "Miałem kilka dni wolnego, pojechałem do Rzymu odwiedzić znajomych, było trochę osób, między innymi Matilde. Spisaliśmy się potem na Facebooku czy Instagramie, umówiliśmy na kawę. Ja to wtedy nawet nie szukałem dziewczyny, nie chciałem. Ale pomyślałem, że ładna dziewczyna, to się spotkam" - ujawnił piłkarz w wywiadzie dla “Weszło" w 2016 roku.

Włoszka i Polak zaczęli spotykać się w 2015 roku, a dwa lata później zdecydowali się na formalizację swojego związku. Sakramentalne “tak" powiedzieli sobie na Sardynii, a więc miejsca, z którego pochodzi WAG. Niespełna rok później małżonkowie powitali na świecie pierwszą pociechę - syna, któremu nadali imię Leonardo. Reklama

Matilde Rossi i Łukasza Skorupskiego połączyła, jak się później okazało, miłość do sportu. W przeszłości małżonka naszego golkipera uprawiała biathlon i odnosiła w nim ogromne sukcesy. Ostatecznie jednak ze sportu zrezygnowała i postanowiła spróbować swoich sił w modelingu. Zanim jednak Włoszka stanęła na ślubnym kobiercu z piłkarzem, porzuciła ona karierę modelki. Jak się okazało, decyzję tę podjęła ze względu na ukochanego. "Powiedziałem jej, że nie życzę sobie, aby moja dziewczyna pokazywała się w bieliźnie czy stroju kąpielowym. Ona to zrozumiała, powiedziała, że skoro traktuję ją poważnie i mi na niej zależy, to jest w stanie z tego zrezygnować. Bardzo mi tym zaimponowała" - tłumaczył gwiazdor w rozmowie z "Weszło".