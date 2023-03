Lewandowski zadał szyku przed meczem. Za ten strój trzeba zapłacić fortunę

Robert Lewandowski staje dziś przed ważnym wyzwaniem. Wspólnie z kolegami z zespołu walczy o wygraną w El Clasico. Przed rozpoczęciem meczu hiszpańskie media rozpisywały się o kapitanie reprezentacji Polski. Napastnik "Dumy Katalonii" trafił nawet na okładki. Zagraniczni eksperci nie mają wątpliwości. Uważają, że to właśnie on poprowadzi FC Barcelonę do mistrzostwa. Dziennikarze wieszczą zawodnikowi wielką karierę.