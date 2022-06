Lewandowski z rodziną wypoczywa w willi na Majorce. Anna zachwyca w bikini

Oprac.: Katarzyna Pociecha Po gwizdku

Anna i Robert Lewandowscy rozpoczęli urlop. Spędzają go wraz z córkami we własnej willi na Majorce. Odpoczynek wcale nie oznacza jednak całkowitej przerwy od treningów. Zwłaszcza dla żony piłkarza, która ogłosiła, że startuje z nowym sportowym wyzwaniem. Przy okazji opublikowała kilka zdjęć w bikini, które mogą zmotywować jej fanki do wytężonej pracy nad zdrowiem i sylwetką.

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy mieli ostatnio intensywny czas. Teraz wypoczywają na wakacjach na Majorce / Instagram / East News