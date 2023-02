Lewandowski poszedł w ślady ukochanej. Wybrał się na lekcję bachaty

Brak możliwości osiągnięcia czegoś więcej sprawił, że 34-latek zapragnął zmian . Podczas zeszłorocznego letniego okienka transferowego gwiazdor futbolu przeniósł się do FC Barcelony . Dołączenie do ekipy Xaviego Hernandeza oznaczało jednak dla rodziny zmianę miejsca zamieszkania .

Anna w ostatnich miesiącach aktywnie relacjonowała, jak wygląda życie jej rodziny w Barcelonie. Krótko po przeprowadzce przyznała, że to najwyższy czas na odnalezienie nowej pasji. 34-latka zapisała się więc na lekcje bachaty . Szybko okazało się, że kobieta ma talent to tego typu aktywności fizycznej, a swoją miłością do tańca nie raz chwaliła się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski na lekcji bachaty. Anna pokazała zdjęcie