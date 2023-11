Robert Lewandowski zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Polski napastnik przez wiele lat brylował w lidze niemieckiej, reprezentując barwy najpierw Borussii Dortmund, a następnie Bayernu Monachium. 35-latek w końcu jednak zapragnął zmian i latem ubiegłego roku przeprowadził się do słonecznej Hiszpanii, by zasilić szeregi klubu FC Barcelona.