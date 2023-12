Latem ubiegłego roku Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami przeprowadzili się z Niemiec do Hiszpanii. Główną przyczyną zmiany miejsca zamieszkania polskiego napastnika i jego rodziny był transfer "Lewego" z Bayernu do Barcelony. Przez ostatnie półtora roku WAG reprezentacji Polski na bieżąco relacjonowała fanom, jak wygląda życie jej i jej bliskich w Hiszpanii. Teraz trenerka fitness pokazała, jak spędza ostatni przed wyjazdem do Polski weekend ze swoimi znajomymi w stolicy Katalonii.