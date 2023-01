To wyzwanie będzie obejmowało 4 tygodnie. Pierwszy tydzień - to będą treningi. Następny tydzień to będzie dieta. Jak dobrze wiecie, mam na jej punkcie fioła, będę więc mówiła o zdrowym odżywianiu. Trzeci tydzień to pielęgnacja i dbałość o swoje ciało na zewnątrz, a czwarty tydzień - nacisk na psychologię i motywację. Trening mentalny jest też ważny, bo najważniejsze jest, żeby w tym postanowieniu wytrwać. Aby nawyk wszedł w nasze życie, to potrzebujemy przynajmniej 30 dni

~ powiadomiła.