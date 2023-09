Lewandowska w końcu się na to zdecydowała. Mówi o "największym wyzwaniu"

Pisałam ją bez porozumienia z główną bohaterką i zależało mi na tym, by dowiedziała się o niej jak najpóźniej. Chciałam mieć jak największą swobodę podczas pracy, by powstała książka rzetelna. Liczyłam się z tym, że informacja o tym, że taka książka powstaje, w końcu dotrze do Lewandowskiej, ale na szczęście stało się to gdy praca nad nią była już ukończona. Początkowo Lewandowska nie była nastawiona entuzjastycznie, ale ostatecznie zgodziła się udzielić mi obszernego wywiadu, za co bardzo jej dziękuję. Poleciałam do Barcelony, tam rozmawiałyśmy kilka godzin. Ten wywiad to jedyna autoryzowana część książki. Pozostałej treści Anna Lewandowska jeszcze nie zna, tym bardziej jestem jej wdzięczna za wywiad. Wzbudza to mój ogromny szacunek, bo moim zdaniem niewiele osób publicznych zdecydowałoby się na taki krok

~ mówiła na krótko przed premierą biografii Monika Sobień-Górska w rozmowie z "Faktem".