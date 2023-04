Lewandowska ujawnia. Mogła walczyć na MMA, ale... problemem był Robert

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej znanych osób w Polsce. Jej profile w mediach śledzą miliony internautów. Kobieta na co dzień motywuje swoich fanów w sieci do prowadzenia aktywnego trybu życia. Na tym jednak nie ogranicza się jej działalność. Sportsmenka kilka lat temu założyła w Warszawie centrum treningowo-dietetyczne Healthy Center i wprowadziła na rynek własną linię kosmetyków.

Anna Lewandowska ujawniła prawdę. Mogła walczyć w MMA, ale…. Robert nie wyraził zgody

Infuencerka w imię miłości zrezygnowała z występów w kadrze narodowej w karate. Jak się okazuje, była zawodniczka otrzymała swego czasu zaskakującą propozycję od właściciela KSW, który chciał, by Anna dołączyła do świata MMA. Trenerka fitness z początku połapała pomysł, jednak z powodu ciąży musiała odmówić. Duży udział w jej decyzji miał sam Robert.

To była zabawna sytuacja. Byłam z właścicielem KSW na kawie i powiedział mi, żebym spróbowała czegoś nowego. Wyliczał, że to dwa lata przygotowań, dwóch trenerów, a ja mówię do niego: 'wiesz, ja muszę z mężem porozmawiać, bo będziemy teraz starać się o dziecko'. Wyszłam ze spotkania i po godzinie ta informacja pojawiła się w mediach

"Mój mąż dowiedział się o tym z prasy i pyta mnie: 'Ania, co ty kombinujesz? Co to są za artykuły?'. Kiedyś powiedziałam do Roberta, że gdyby nie to, że jestem jego żoną, pewnie wzięłabym udział w takim wydarzeniu" - dodała.