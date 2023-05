Lewandowska rozkwita po przeprowadzce do Barcelony. Odkryła kolejne hobby

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie. Kobieta od wielu lat wspiera swojego męża Roberta Lewandowskiego zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 34-letnia trenerka fitness od dawien dawna odpowiedzialna jest za codzienny jadłospis gwiazdora klubu FC Barcelona. Co więcej, to właśnie Anna namówiła niedawno Roberta, by opowiedział kibicom swoją historię za pomocą filmu dokumentalnego "Lewandowski: Nieznany".

Lewandowscy przez wiele lat wiedli spokojne życie w Niemczech. Para osadziła się tam w związku z karierą klubową Roberta. Polski napastnik najpierw brylował bowiem w barwach Borussii Dortmund, a następnie zasilił szeregi Bayernu Monachium. Po kilkunastu latach występów w lidze niemieckiej 34-latek zapragnął jednak zmian i korzystając z ubiegłorocznego letniego okienka transferowego, przeniósł się z Bawarii do Katalonii. Dołączył bowiem do ekipy Xaviego Hernandeza w klubie FC Barcelona. Zmiana pracodawcy oznaczała jednak zmianę miejsca zamieszkania. Latem 2022 roku Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami przeprowadził się więc do słonecznej Hiszpanii.

Anna Lewandowska jako surferka. Polka aktywnie spędza majówkę

Zmiana otoczenia pozytywnie wpłynęła zarówno na Roberta, jak i na Annę. Trenerka fitness od razu złapała kontakt z pozostałymi WAGs "Blaugrany" i nawiązała bliską relację z Mikky Kiemeney (narzeczoną Frenkiego de Jonga). Co więcej, przeprowadzka do stolicy Katalonii pozwoliła trenerce fitness odkryć miłość do nieco innych form aktywności fizycznej. Lewandowska od kilku już miesięcy regularnie uczęszcza na zajęcia z bachaty. Kobieta swoimi umiejętnościami pochwaliła się nawet podczas tegorocznej edycji "Healthy Day" we Wrocławiu. Jak się jednak okazuje, taniec to nie jedyna pasja, którą 34-latka odkryła w Hiszpanii.

Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis, by spytać internautów jak spędzają tegoroczną majówkę. Sama pochwaliła się fotką, która od razu wywołała poruszenie w sieci. Jak się okazało, 34-letnia WAG w ostatnich dniach miała okazję spróbować swoich sił w surfingu.

Anna i Robert Lewandowscy / IMAGO/JB Autissier/Imago Sport and News / East News

Anna Lewandowska / Mateusz Grochocki/Dzień Dobry TVN / East News