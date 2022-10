Lewandowska pozuje do zdjęć z żoną Leo Messiego. Komentują inne WAGs

Anna Lewandowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych partnerek i żon piłkarzy . Trenerka fitness prowadzi własne biznesy, coraz częściej pojawia się także na czerwonych dywanach i światowych eventach. Nic więc dziwnego, że ukochana Roberta Lewandowskiego postanowiła wybrać się na Paris Fashion Week . 34-latka podziwiała tam najnowsze projekty czołowych projektantów i relacjonowała swój pobyt w mediach społecznościowych.

Lewandowska pozuje do zdjęć z innymi WAGs w Paryżu

Wizyta Lewandowskiej w Paryżu zakończyła się pokazem jednego z największych domów mody we Francji, Louis Vuitton. Polka zachwyciła niecodziennym połączeniem oversizowej sukienki i czarnych kozaków do kolan. Całość dopełniła czarną torebką ze złotymi elementami. Żona gwiazdora FC Barcelony zasiadła w pierwszym rzędzie, a po pokazie dumnie pozowała do zdjęć.