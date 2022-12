Lewandowska pokazała wyjątkowe nagranie z córkami. Kibice toną w zachwytach

To będą pierwsze święta Lewandowskich po wyprowadzce do słonecznej Hiszpanii. W porównaniu do Polski, w ostatnich dniach na termometrach w Hiszpanii temperatura nie spadła poniżej zera. Trenerka fitness wraz z dziećmi w pełni korzystają z pięknej pogody. Piątkowy dzień rodzina spędziła na plaży, wygrzewając się na słońcu. Krótkim filmikiem Anna pochwaliła się w mediach społecznościowych. Uwagę kibiców od razu przyciągnęły córki Lewandowskich.