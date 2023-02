Lewandowska pokazała świetne zdjęcie. Zdradziła swoje plany na kolejne dni

Anna Lewandowska to obecnie jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie. Druga połówka kapitana reprezentacji Polski wielką rozpoznawalność zawdzięcza jednak nie Robertowi Lewandowskiemu , a własnym sukcesom w życiu zawodowym.

Lewandowska pokazała świetną fotkę. Kibice zachwyceni, posypały się komplementy

Lewandowska coraz częściej pojawia się bowiem na eventach u boku znanych na całym świecie celebrytów. W ostatnich miesiącach 34-letnia trenerka fitness brylowała bowiem m.in. na festiwalu filmowym w Cannes , a także na tygodniu mody w Paryżu , gdzie dumnie pozowała do zdjęć z Antonelą Roccuzzo i Daniellą Semaan Fabregas .

Wiele wskazuje na to, że polska WAG wybierze się również na paryski tydzień mody, który odbywać się będzie od 27 lutego do 7 marca. W najbliższych dniach swoje kolekcje zaprezentują m.in. Christian Dior, Saint Laurent i Mame Kurogouchi. Skąd przypuszczenia, że Lewandowska planuje wypad do Francji? Swoje plany na kolejne dni żona "Lewego" zdradziła w najnowszym poście na Instagramie.