Lewandowska pokazała rozczulające zdjęcie. Zdobyła się też na wyznanie

Mój cały świat. Dzieci mają tak piękne i niewinne spojrzenie na świat, które często potrafi nas zaskoczyć i wzruszyć. Ostatnio, Klara nagle zapytała mnie: "Mamo, co to jest miłość?". Wiedziałam, że chcę usłyszeć, jak moja mała dziewczynka rozumie to ważne uczucie. I było to jedno z najcenniejszych przemyśleń, które usłyszałam od mojej 6-letniej córki. "Miłość to kiedy serce jest takie cieplutkie. To jak słońce, które daje światło i ciepło." Dzieci uczą nas, że miłość nie zna granic ani uprzedzeń. Dla nich liczy się tylko szczerość i dobroć. Często zaskakują nas swoją zdolnością do darzenia miłością bezwarunkowo, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. To piękne, jak dzieci potrafią kochać z pełnym sercem

