Lewandowska pokazała fotkę z siłowni. Przy okazji zadała ważne pytanie

Anna Lewandowska od lat zajmuje się promocją zdrowego trybu życia w mediach społecznościowych. Ukochana Roberta Lewandowskiego na każdym kroku podkreśla jednak, że tak zwany "healthy lifestyle" to nie tylko regularne treningi i godziny spędzane na siłowni. To także zbilansowane posiłki i odpowiednie podejście do zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Tym razem trenerka fitness zamieściła wpis, w którym wypowiedziała na temat tego, czy treningi w godzinach wieczornych wpływają na nasz sen.