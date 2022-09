Robert Lewandowski po miesiącach starań o transfer do Barcelony, wreszcie dopiął swego i dołączył do drużyny Xaviego. Kapitan reprezentacji Polski musiał więc pożegnać Niemcy i rozpocząć nowe życie w Hiszpanii wraz z żoną i córkami. 34-latek szybko zadomowił się w nowym klubie i zaczął zdobywać bramki.

Na problemy z aklimatyzacją nie może też narzekać jego ukochana. Anna jeszcze przed przeprowadzką dopytywała fanów o tajniki nauki języków obcych, a teraz podjęła się kolejnego wyzwania, które pozwoli jej rozbudzić w sobie nieco hiszpańskiego temperamentu.

Żona Roberta Lewandowskiego rozpoczęła lekcje tańca

W jednym ze swoich Insta Stories Anna Lewandowska zdradziła, że rozpoczęła naukę tańca u boku Rafała Maseraka. "Zaczęłam tańczyć. Dla siebie. Realizuje takie swoje małe marzenie. Lubię wyzwania i postanowiłam zrobić coś dla siebie, coś co sprawia mi niesamowitą przyjemność. To jest właśnie to" - opowiedziała.

Maserak nie może narzekać na nudę. Poza prywatnymi lekcjami i rywalizacją w konkursach tanecznych, bierze także udział w kolejnej już edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie jego partnerką jest aktorka Natalia Janoszek. 38-latek specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich, nic więc dziwnego, że to właśnie do niego Anna Lewandowska zgłosiła się po pomoc.