Lewandowska na imprezie w Warszawie. Zjawiskowa kreacja przyciąga wzrok

Obecnie "Lewa" promuje zdrowy tryb życia w mediach społecznościowych, ma nawet własną aplikację, w której znaleźć można przepisy na zdrowsze wersje popularnych dań i przekąsek oraz różnego rodzaju plany treningowe. Anna nie ogranicza się jednak tylko do działalności online. Kobieta co jakiś czas organizuje eventy sportowe, w których udział biorą tysiące Polaków chcących zadbać o formę. Tym razem 34-latka przyleciała do ojczyzny, by poprowadzić kolejną edycję "Healthy Day". Tym razem wydarzenie odbędzie się we wrocławskiej Hali Stulecia.