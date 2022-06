O tym, że Robert i Anna Lewandowscy kupili dom na Majorce, spekulowano już od dawna. Jednak dopiero niedawno piłkarz reprezentacji Polski i Bayernu Monachium potwierdził, że istotnie on i jego rodzina mają posiadłość w Hiszpanii. "Hiszpania jest fajna. Mamy dom w Hiszpanii, na Majorce. Sentyment do Hiszpanii jest. Myślę, że to naprawdę fajne miejsce, nie tylko na wakacje" - mówił niedawno "Lewy". Jego słowa to oczywiste nawiązanie do możliwego transferu do Barcelony.

Nad urokami życia na hiszpańskiej wyspie zachwyca się też Anna Lewandowska, która zresztą przebywa tam od jakiegoś czasu. Kilka dni temu podzieliła się na Instagramie kilkoma ujęciami i napisała: "To dlatego kocham Majorkę".

Instagram Post

Na tym nie poprzestała. Co chwilę publikuje fotografie wykonane w okolicach swojej luksusowej willi i nie tylko. "Pollensa to małe miasteczko na północy Majorki. Formentor to najbardziej wysunięty na północ kraniec wyspy. Plaża, zabawa, słońce. Tu jest pięknie" - napisała obok nowego albumu. Przy okazji wysłała jasny sygnał, że zapewne nie miałaby nic przeciwko, aby zamieszkać w Hiszpanii na stałe.

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narada Roberta Lewandowskiego z Czesławem Michniewiczem przed meczem Holandia - Polska. WIDEO INTERIA.TV

Pierwsze wieści o tym, że Lewandowscy noszą się z zamiarem zakupu nieruchomości na Majorce, pojawiły się już w 2016 roku. Jednak marzenie sfinalizowali dopiero kilka lat później. Na wiosnę zeszłego roku nabyli robiącą wrażenie posiadłość. Według medialnych spekulacji na ten cel przeznaczyli około 3,5 miliona euro.

Z informacji portalu diariodemallorca.es wynika, że sam budynek liczy 411 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i pochodzi z 2001 roku, lecz przeszedł gruntowny remont. Cała posiadłość ma znajdować się na 1200 m kw. działki.

Z willi rozciąga się widok na Morze Śródziemne. Wokół jest sporo zieleni, w tym palmy w ratanowych koszach oraz wiele drewnianych i kamiennych dodatków. Poza tym znajduje się tam ogromny taras, basen i miejsce do ćwiczeń, a w środku nie brakuje przestronnych, utrzymanych w jasnych kolorach wnętrz.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post