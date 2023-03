Lewandowscy zaszaleli na parkiecie. Nagranie podbija sieć

Odkąd Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami przeprowadzili się do Hiszpanii, Anna postanowiła rozpocząć poszukiwania nowej pasji. Trenerka fitness sześć miesięcy temu rozpoczęła lekcje bachaty i od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez tańca. 34-latka namówiła gwiazdora FC Barcelony do spróbowania swoich sił na parkiecie, co szybko mu się spodobało. Instruktor bachaty i dobry znajomy Lewandowskich Mathias Font opublikował nagranie, na którym widać, jak małżeństwo dobrze się bawi podczas lekcji tańca.