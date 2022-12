Lewandowscy wrócili do Polski na święta! Córki niczym księżniczki Disneya

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par światowego showbiznesu. Dodatkową rozpoznawalność parze przyniósł głośny transfer kapitana reprezentacji Polski z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Tego lata Robert oficjalnie dołączył do ekipy Xaviego Hernandeza i wraz z najbliższymi przeniósł się do Hiszpanii.