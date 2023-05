Lewandowscy opublikowali w sieci ckliwy wpis. Natychmiastowa reakcja fanów

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Oboje mocno związani są ze sportem. 34-latek bryluje na murawie w barwach klubu FC Barcelona, jest też kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jego ukochana natomiast swego czasu trenowała karate tradycyjne, wywalczyła łącznie aż 38 medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w kraju. Nic więc dziwnego, że małżonkowie, którzy na co dzień prowadzą zdrowy tryb życia, starają się, by ich córki także lubiły aktywność fizyczną.