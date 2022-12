Lewandowscy odpoczywają w luksusowym hotelu. Cena za noc zwala z nóg

Gramy rano – Brazylia jest faworytem do wygrania mundialu. WIDEO

Gramy rano – Brazylia jest faworytem do wygrania mundialu. WIDEO / KATAR GRAMY RANO / INTERIA.TV

Lewandowscy spędzają wakacje na Malediwach. Wybrali luksusowy hotel

Wille zapewniają gościom wyjątkowe atrakcje, tj. prywatny basen, osobisty lokaj , kort tenisowy pole golfowe czy niespotykane widoki na ocean. Co ciekawe, ośrodek oferuje przyjezdnym osobną rezydencję, do której trzeba się dostać za pomocą łodzi . Powierzchnie budynków zaczynają się od 202 mkw .

W rezydencji jest również strefa SPA, zajęcia do jogi i medytacji. Przygotowano też specjalne zajęcia dla najmłodszych. Można by powiedzieć, że udogodnienia w tym rajskim miejscu to "strzał w dziesiątkę" dla Lewandowskich.