Leo Messi otworzył nową restaurację. W menu... "Złota Piłka"

Lionel Messi to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Argentyńczyk w ostatnim czasie brylował na arenach międzynarodowych w barwach Paris Saint-Germain. Wiele wskazuje jednak na to, że pochodzący z Rosario piłkarz wróci niedługo do klubu, w którym spędził większość swojej kariery. Mowa o Barcelonie, w której gra obecnie kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

Panowie bez wątpienia będą mieli wiele ciekawych tematów do rozmów. To, co ich łączy, to bowiem nie tylko futbol, ale również... działalność w branży restauracyjnej. Lewandowski już od kilku lat jest właścicielem restauracji "Nine's Restaurant & Sports Bar" w Warszawie. Leo Messi jakiś czas temu postanowił rozszerzyć swoją działalność i otworzył lokal "Hincha" znajdujący się wewnątrz pięciogwiazdkowego hotelu w Andorze.

Marcin Oleksy. O kontaktach z Leo Messim i życiu po otrzymaniu nagrody The FIFA Puskas Award. WIDEO / Radosław Nawrot / INTERIA.TV

Jadalna Złota Piłka w restauracji Messiego. Znamy cenę deseru

Messi postarał się, by jego lokal był pełen wszelkiego rodzaju piłkarskich motywów. W menu znajduje się wiele ciekawych pozycji, w tym "makaron Messiego" i... deser o nazwie "Złota Piłka". Co ciekawe, wygląda on dokładnie tak, jak trofeum, którego piłkarz jest siedmiokrotnym zdobywcą.

Wyjątkowe nagranie opublikowała na TikToku znana influencerka Monica Moran. Kobieta wybrała się do restauracji Messiego wraz ze znajomymi, by skosztować kultowych dań z karty. Skusiła się również na wcześniej wspomniany deser. Jak się okazuje, kibice, którzy będą chcieli poznać smak "Złotej Piłki" będą musieli wydać aż 24 euro, a więc około 108 złotych.

Bez wątpienia restauracja jednego z najpopularniejszych piłkarzy świata cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie kilka miesięcy temu Lionel Messi wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzowskie trofeum podczas mundialu w Katarze. "Albicelestes" wygrali wówczas z Francją w rzutach karnych.

