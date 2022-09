Wygląda na to, że Leo Messi podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Planuje wrócić do Hiszpanii i osiąść tam na stałe. Co prawda na razie mieszka we Francji i gra w PSG, lecz końcówkę kariery lub czas już na sportowej emeryturze pragnie spędzić na Ibizie.

Hiszpańska wyspa już dawno skradła jego serce. Często wypoczywa tam z rodziną i przyjaciółmi. Niedawno kupił znajdującą się na Balearach imponującą willę. I tu pojawił się problem...

Problemy z rezydencją Lionela Messiego na Ibizie. Nie może jej użytkować

W lutym bieżącego roku Messi wyłożył około 11 milionów euro na zakup rezydencji na Ibizie. Willa zlokalizowana jest w gminie Sant Josep, w Cala Tarida i położona jest na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, na ogromnej działce. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. garaże, w których poprzedni właściciel... nielegalnie wydzielił kilka pomieszczeń. Nie były one uwzględnione w zatwierdzonych planach.

Jak informują "Marca" i "Periodico de Ibiza", to nastręcza piłkarzowi PSG sporo trudności. Przez "samowolkę budowlaną" nie może bowiem korzystać z posiadłości. Jedynym wyjściem zdaje się wyburzenie nadprogramowych pomieszczeń i próba wyprostowania sprawy.

Według dziennikarzy prawnik Lionela Messiego wkroczył do akcji i próbuje dogadać się z hiszpańskimi urzędnikami. Na razie chyba z mizernym skutkiem.

Oprócz okazałej willi Argentyńczyk posiada na Ibizie jeszcze jedną nieruchomość. To hotel Es Vive znajdujący się w pobliżu plaży Figueretas.

Zdjęcie Lionel Messi / AFP

