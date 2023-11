Ruud Gullit swego czasu był jedną z największych gwiazd futbolu. Holender został wybrany Europejskim Piłkarzem Roku 1987 i najlepszym zawodnikiem świata według FIFA w 1987 i 1989 roku. Kilka miesięcy później wraz z kolegami z reprezentacji sięgnął po tytuł mistrzowski podczas mundialu . "Pomarańczowi" pokonali wówczas zawodników ze Związku Radzieckiego 2:0. Jeśli chodzi o piłkę klubową, Holender nie był już tak przywiązany do jednego zespołu i... dość często zmieniał drużyny. Występował bowiem w barwach takich klubów jak m.in. Feyenoord , AC Milan , czy Chelsea . Ostatecznie zrezygnował w kariery piłkarskiej i został trenerem.

61-latek na brak przygód nie mógł narzekać także w życiu prywatnym. N a ślubnym kobiercu stawał bowiem trzykrotnie i doczekał się aż szóstki dzieci. Warto jednak zaznaczyć, że nie był on ojcem na medal. Wręcz przeciwnie. W 2017 roku jedna z jego byłych małżonek zmuszona była przypomnieć mu o płaceniu alimentów na drodze prawnej. Ruud Gullit miał bowiem płacić 7 200 euro miesięcznie na rzecz dwójki ze swoich pociech , jednak jego potomkowie nie doczekali się tych pieniędzy.

Jak się okazuje, Holender nie popisał się także jeśli chodzi o pozostałe dzieci. Jak donosi włoska "La Repubblica", kolejni potomkowie byłego już piłkarza postanowili podać swojego "ukochanego tatusia" do sądu.

Ruud Gullit pozwany przez własne dzieci. Żądają od niego ogromnych pieniędzy

32-letni Georges Dil oraz 29-letnia Cheyenne Dil, a więc dzieci Ruuda Gullita ze związku sportowca z modelką Cristiną Pensą, podali ojca do sądu i żądają od mężczyzny aż 500 tys. euro zadośćuczynienia za... niedopełnienie obowiązków rodzicielskich oraz niepłacenie obowiązku alimentacyjnego z przeszłości.

Dziennikarze szybko przypomniały sobie o sytuacji sprzed dziewięciu lat, kiedy to Gullit zabrał wszystkie swoje dzieci na Ibizę, aby spędzić z nimi czas. 32-letni syn holenderskiego gwiazdora przekonuje jednak, że 61-latek zrobił to jedynie po to, aby "wybielić się przed mediami".