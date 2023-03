Lawina komentarzy pod zdjęciem Krychowiaka. Kibice proszą go tylko o jedno

Kibice nie wytrzymali po meczu i napisali do Grzegorza Krychowiaka. Chcą tylko jednego!

Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy. Fani prosili go o powrót do reprezentacji. "Grzesiu jest sprawa, głupio wyszło", "W imieniu całego kraju prosimy cię o powrót do kadry", "Panie Grzesiu, proszę wrócić, tęsknimy", "Wracaj do nas", "Krycha ja to wielki fan jestem i mam nadzieję na powrót do kadry", "Nie chcieli Krychowiaka to teraz mają".