Kuriozalne sceny w Brazylii. Leo Messi stanowczo reaguje. "To hańba"

Leo Messi zabrał głos w sprawie incydentu na stadionie. Wymowny komentarz

Wieczorem stworzyliśmy historię, ale ważne jest, żeby powiedzieć, że po raz kolejny była ona naznaczona agresją Brazylijczyków wobec Argentyńczyków. Nie można tego zaakceptować. To hańba. Trzeba było to natychmiast przerwać

Co ciekawe, Brazylia nigdy nie przegrała u siebie w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Statystyki zmieniła dopiero ekipa Leo Messiego, co niewątpliwie spotęgowało negatywne nastroje na trybunach. "Ta drużyna osiąga historyczne wyniki, to było miłe uczucie wygrać w Brazylii po tym, jak silni byli w całej historii" - oznajmił legendarny piłkarz.