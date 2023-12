"Drodzy Kibice. Każda droga ma swój koniec ... Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla Was. Podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kuba" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych.

Kuba Błaszczykowski wraca pamięcią do rodzinnej tragedii. "Ta pustka już zostanie"

Gdy Jakub Błaszczykowski miał 11 lat, w tragicznych okolicznościach stracił mamę . Zmarła od ran zadanych jej nożem przez męża, a tatę młodego piłkarza. Co gorsza, Kuba po wszystkim mierzył się nie tylko z żałobą i traumą, ale też z nierozumieniem ze strony rówieśników. Niesprawiedliwie oceniali go przez pryzmat karygodnego czynu ojca. On sam zastanawiał się wówczas, dlaczego ma odpowiadać za coś, czego się przecież nie dopuścił.

Byłem oceniany przez pryzmat tego, że jak tata zrobił to, co zrobił, to ty jesteś taki sam. Pamiętam to do tej pory

Pamięta też, że mama marzyła, aby kiedyś został piłkarzem. Ma duży żal, że na własne oczy nie zobaczyła, jak spełnia się jej wielkie pragnienie. "To jest taka część w moim życiu, gdzie jest pusto. Gdzie totalnie nic się nie dzieje od kilkudziesięciu lat. Na pewno to jest coś, co sprawia mi ogromną przykrość, jest ogromny żal, bo chciałbym się tym podzielić. Sukcesami, tym, co osiągnąłem. Chciałbym oddać to, co mama mi dała, jak byłem młody" - zdradził "Błaszczu".