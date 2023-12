Spór pomiędzy jednym z najlepszych napastników świata a jego byłym agentem trwa po dzień dzisiejszy i niewiele wskazuje na to, aby panowie mieli w najbliższej przyszłości zakopać topór wojenny. Kucharski od czasu do czasu dolewa oliwy do ognia, publicznie wbijając szpilki swojemu byłemu klientowi i jego małżonce. Tym razem 51-latek zdecydował się na uszczypliwy komentarz.. w Wigilię.

Cezary Kucharski wbił szpilę Robertowi Lewandowskiemu w Wigilię

Przypomnijmy, że sprawa sądowa z udziałem Cezarego Kucharskiego i Roberta Lewandowskiego wciąż trwa. Prokuratura zarzuciła byłemu agentowi gwiazdora Barcelony, że w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie bezprawnie groził swojemu byłemu klientowi, twierdząc, że rozpowszechni od "informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki handlowej". Kucharski, co ciekawe, przedstawia jednak kompletnie inną wersję wydarzeń. Jego zdaniem Robert Lewandowski próbuje manipulować mediami, aby przedstawić go w złym świetle i zszargać jego opinię publiczną.