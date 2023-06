Krzysztof Piątek ma gest. Już drugi raz się oświadczył. Szykuje się ślub?

Krzysztof Piątek może liczyć na wyjątkowe wsparcie. W rozwoju kariery wspiera go jego żona Paulina. Kobieta za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła światu radosną nowinę. Okazuje się, że reprezentant Polski po raz drugi się jej oświadczył. - No to teraz czas na drugie wesele - oznajmiła. Pod wpisem WAG posypały się gratulacje.