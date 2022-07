Trudno w świecie polskiego sportu znaleźć zawodnika bardziej rozkochanego w świecie mody niż Grzegorz Krychowiak. 32-latek niejednokrotnie zaskakiwał wyszukanymi stylizacjami, a także otwarł własny salon mody. Reprezentant Polski zdaje się bawić wymyślaniem coraz to nowych ubiorów, czego wyraz kolejny raz dał w mediach społecznościowych.

Grzegorz Krychowiak opublikował w nich zdjęcie w szarych spodniach i lawendowej marynarce. To, co jednak najbardziej zwraca uwagę, to opis.

"Żebym ja tak grał jak wychodzę na zdjęciach" - napisał pomocnik reprezentacji Polski.

Dodał także między innymi hasztag #weźsięzapiłkę. To właśnie te słowa kierują do niego często kibice, gdy publikuje posty związane z modą. Zwłaszcza po jego słabszych występach. Niektórzy od razu zauważyli więc w komentarzach, że w ten sposób piłkarz... wyprzedził krytyków.

Grzegorz Krychowiak zmienił klub przed mistrzostwami świata

32-latek jest jednym z tych kadrowiczów, którzy najbardziej polaryzują fanów. Ostatnio sporo kontrowersji wywołał transfer Grzegorza Krychowiaka.

Fakt, że opuścił rosyjski Kransodar nie byłby niczym dziwnym, gdyby nie to, że Polak przeniósł się na rok do saudyjskiej drużyny Al Shabab . Nie dość więc, że będzie przed mundialem występował na peryferiach poważnego futbolu, to jeszcze zamieszka w kraju o - delikatnie mówiąc - wątpliwej reputacji.

