Zaraz po przeprowadzce do Barcelony Robert Lewandowski podkreślał, jak ważne jest dla niego, by rodzina odnalazła się w mniej jej znanym dotąd miejscu. Jego pragnienie szybko doczekało się spełnienia i zarówno żona, jak i córki, błyskawicznie przeszły proces adaptacji. Dziewczynki uczęszczają do placówki wczesnoszkolnej, uczą się języków hiszpańskiego i katalońskiego, mają nowych przyjaciół. Z kolei Anna obudziła w sobie pasję do tańca.