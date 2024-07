Koszula Anny Lewandowskiej to ostatni krzyk mody. Cena może zaskoczyć

Anna Lewandowska od wielu już lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata. Polka jednak sporą rozpoznawalność zawdzięcza nie tyle ukochanemu, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. Jeszcze przed formalizacją swojego związku z Robertem Lewandowskim 35-latka uprawiała karate tradycyjne i z dumą reprezentowała nasz kraj na arenach międzynarodowych, odnosząc przy tym ogromne sukcesy.

Anna Lewandowska pochwaliła się ciekawą stylizacją. Uwagę przykuwa koszula, to ostatni krzyk mody

Okrycie wierzchnie, na które zdecydowała się 35-latka, to ostatni krzyk mody. Jest to model marki Misaga, którego cena wynosi 590 złotych. Na stronie internetowej marki znaleźć można jeszcze top i szorty do kompletu. Cena góry to 299 złotych, za krótkie spodenki natomiast zapłacić trzeba 349 złotych. Osoby, które zdecydują się więc na zakup kompletu, będą musiały głęboko sięgnąć do kieszeni. Za trzy elementy garderoby zapłacić trzeba będzie bowiem łącznie 1238 złotych.