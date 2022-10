Mauro Icardi zwolnił żonę. "Nie jest już moją menedżerką"

Wszystko przez ukochaną, która podczas nieobecności 29-latka... zaczęła nowe życie u boku rapera L-Gante . Modelka najpierw zagrała w jednym z teledysków 22-latka, następnie oboje zostali przyłapani przez paparazzi. Icardi na wieść o zdradzie bez porozumienia z klubem poleciał do Argentyny, by skonfrontować się w Narą.