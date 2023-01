Zabawna sytuacja z bratem Wojciecha Szczęsnego na Gali Mistrzów Sportu. Zrelacjonowała ją Marina

Nie oznacza to jednak, że wokalistka na balu była całkiem sama. Jak wyjawiła, razem z nią wybrał się tam brat Wojciecha, Jan Szczęsny. Trzeba przyznać, że panowie są do siebie bardzo podobni. I to do tego stopnia, że doszło do pomyłki. "Janek robi tu furorę. Wszyscy proszą go o zdjęcia. Myślą, że to jest Wojtek" - zrelacjonowała Marina na Instagramie.