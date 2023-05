Kłopoty w rodzinie Ronaldo. Padły poważne zarzuty pod adresem jego siostry

" Ronaldo jest teraz bardzo nieszczęśliwy u boku Georginy . Kobieta spędza cały dzień w centrum handlowym w Rijadzie i to nie podoba się piłkarzowi. Nic nie robi, tylko wydaje pieniądze, a najgorsze w tym jest to, jej zdaniem to jest normalne zachowanie" - burzył się dziennikarz Daniel Nascimento.

Do rzekomego kryzysy miłosnego, który rozgrzał już media, odniosła się matka Portugalczyka. Co ciekawe, ujawniono, że Georgina również nie miała z nią dobrych relacji. Panie miały nawet wdać się w zażartą dyskusję na temat... obrazu. Później rodzicielka "CR7" zaprzeczyła tym doniesieniom i ucięła pojawiające się spekulacje. "To wszystko kłamstwa. Każda para się kłóci, ale to, co zostało napisane, to kłamstwo" - oznajmiła.