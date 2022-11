Reprezentacja Polski dotarła już do Kataru, gdzie za kilka dni rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Będzie to pierwszy mundial dla Czesława Michniewicza w roli selekcjonera. Jak się okazuje, w rodzinie polskiego trenera miłość do futbolu jest dziedziczna. Na co dzień ma z nią do czynienia także syn 52-latka, Mateusz.