Zdaniem byłego prezesa PZPN, Grzegorza Laty , zorganizowanie meczu pożegnalnego dla Kuby jest bardzo dobrą decyzją. "To zasłużona postać i pożegnanie go to dobry pomysł. Na każdego przychodzi czas, a jeśli mówimy o ponad stu występach w narodowych barwach, to widzimy, że jest to bardzo ważny piłkarz" - powiedział dla TVP Sport.