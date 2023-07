Kiedyś zachwycali razem na boisku. Teraz znów współpracują

Andre Schuerrle i Mario Goetze to niezwykle wyjątkowy duet. Panowie niegdyś brylowali razem w barwach reprezentacji Niemiec, przyczynili się nawet do triumfu swojej drużyny na mistrzostwach świata w Brazylii w 2014 roku. Ich wspólne zainteresowania nie ograniczają się jedynie do sportu. Jak donosi niemiecki “Bild”, sportowcy postanowili zainwestować razem w branżę gastronomiczną.