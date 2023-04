Kibice znów toną w zachwytach nad dziewczyną Milika. "Wyglądasz obłędnie"

Arkadiusz Milik przez ponad dekadę związany był z blogerką Jessiką Ziółek. Reprezentant Polski w piłce nożnej zakochany był do tego stopnia, że wręczył nawet swojej partnerce pierścionek zaręczynowy. Podczas przygotowań do ślubu para doszła jednak do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość. Ostatecznie Ziółek ułożyła sobie życie u boku golkipera Znicza Pruszków Miłosza Mleczko. Milik natomiast zaczął spotykać się ze znaną w sieci influencerką Agatą Sieramską.