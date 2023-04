2 kwietnia, w dniu rocznicy śmierci Jana Pawła II , w całej Polsce zorganizowano marsze ku pamięci i w obronie papieża. Uczestniczą w nich także kibice, zwłaszcza fani piłki nożnej, którzy w swoich miastach oraz na stadionach wywiesili transparenty. To ich odpowiedź na toczącą się dyskusję o domniemanej roli Karola Wojtyły w ukrywaniu pedofilii w Kościele. Temat wywołany został po wyemitowaniu reportażu Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo", zatytułowanego "Franciszkańska 3" . Wynikało z niego, że Wojtyła w latach 1964-78 miał tuszować przypadki pedofilii podległych mu księży.

Jako pierwsi zareagowali fani Legii Warszawa . W trakcie meczu Ekstraklasy ze Stalą Mielec na trybunach stadionu przy ul. Łazienkowskiej w zawisł transparent o treści: "Łapy precz od Jana Pawła II". To wywołało lawinę komentarzy.

Kibice murem za Janem Pawłem II. Wywieszają transparenty. "Kłamstwo nie zbruka Świętości"

Fani Jagielloni Białystok mieli porozwieszać po całym mieście banery o hasłach: "Kłamstwo nie zbruka Świętości - Jaga Murem za JPII", "Cała Jagiellonia murem za Janem Pawłem II", "Ręce precz od Jana Pawła II", 'Musicie być mocni mocą wiary...''. To ostatnie to nawiązanie do Homilii, jaką papież wygłosił w 1979 roku podczas Mszy Świętej na krakowskich Błoniach.