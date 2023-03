Kibice kpią z "Biało-Czerwonych". Lawina krytyki od pierwszych minut

"Biało-Czerwoni" wrócili na murawę po mistrzostwach świata. Zagraniczna prasa przed rozpoczęciem spotkania z Czechami, rozpisywała się o Polakach. Szczególną uwagę zwrócono na kapitana naszej kadry, Roberta Lewandowskiego. Porównywano go nawet do prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Jednak opinie o napastniku FC Barcelony i pozostałych zawodnikach, nie przełożyły się na ich postawę na boisku. Podopieczni Fernando Santosa fatalnie zaczęli piątkowy mecz z Czechami, a sam trener chciałby szybko zapomnieć o pierwszych minutach swojego debiutu w kadrze. Nasi rywale błyskawicznie uciszyli polskich kibiców, którzy przybyli do Pragi. Pierwszy cios padł... chwilę po rozpoczęciu spotkania.

W internecie ruszyła lawina komentarzy. Fani żartowali, że były selekcjoner Polaków powinien wrócić do pracy, zastępując Portugalczyka.

Robert Lewandowski o aferze premiowej podczas MŚ w Katarze. WIDEO / Patryk Sporysz / INTERIA.TV

Katastrofa na początku meczu. Nie tak miało to wyglądać. Kibice nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli

Już pierwsza minuta meczu wywołała wiele emocje. Mina Santosa mówiła wszystko. Był rozczarowany postawą swoich podopiecznych, którzy wydawali się być zupełnie pogubieni na boisku. Rywale wykorzystali sytuację i sprawili, że kibice oszaleli na Twitterze. Niektórzy żartowali, że Czesław Michniewicz powinien wrócić do reprezentacji. "Panie Czesławie, głupia sprawa wyszła"- pisał jeden z internautów.

"Paulo Sousa w debiucie też musiał odrabiać dwubramkową stratę i się udało... Ale nie po dwóch minutach gry"- dodał inny.

"Ciekawostka statystyczna - Fernando Santos prowadził reprezentację Polski bez straty bramki przez blisko 26 sekund"- czytamy na Twitterze.

"To wszystko przez źle zawiązany krawat selekcjonera. A poza tym ile razy on był na Ekstraklasie?"- dopytywali fani.

"No to zaczęliśmy od trzęsienia ziemi. Alfred Hitchcock byłby z nas dumny"- zareagował Sebastian Staszewski z Interii Sport.

Fernando Santos / Adam Starszynski / PressFocus / Newspix

Fernando Santos / AFP