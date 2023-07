Kibice drżą o życie Grzegorza Krychowiaka. "Uważaj na siebie"

Grzegorz Krychowiak w pełni korzysta z czasu wolnego od rywalizacji. Reprezentant Polski w ostatnim czasie regularnie chwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych fotkami z coraz to nowszych egzotycznych destynacji, teraz na jego profilu na Instagramie pojawiły się natomiast zdjęcia z Paryża. Pod wpisem piłkarza pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci przestrzegli "Krychę", by uważał na siebie podczas wizyty we Francji.