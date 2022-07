Karim Benzema ma nową partnerkę? Przez przypadek pokazał takie zdjęcie!

Oprac.: Katarzyna Pociecha Po gwizdku

O tej historii głośno jest w zagranicznych, a zwłaszcza we francuskich, mediach. Najpierw do sieci trafiły zdjęcia Karima Benzemy w towarzystwie znanej modelki, a następnie fotografię, która podgrzała atmosferę, zamieścił sam piłkarz. Gdy tylko doszło do niego, że zdradził się z obecnością u jego boku kobiety, szybko zainterweniował. Ale mleko już się rozlało, a od plotek aż huczy.

Zdjęcie Karim Benzema spotyka się z modelką? / Instagram / East News