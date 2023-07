Kamil Grosicki kolejny sezon w barwach Pogoni Szczecin zagra jako kapitan tego zespołu . Jak przyznał podczas przedsezonowej konferencji prasowej "Grosik", jego celem jest teraz poprowadzenie drużyny do mistrzostwa Polski. "Mam takie marzenie, by pójść drogą Lionela Messiego, który jako kapitan poprowadził Argentynę do mistrzostwa świata. Ja, jako kapitan, chciałbym doprowadzić Pogoń do mistrzostwa Polski. Nawet, gdy o tym mówię mam dreszcze. Zrobię wszystko, by tak się stało" - powiedział.