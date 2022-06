Kamil Grosicki otrzymał szansę od Czesława Michniewicza w meczu przeciwko Walii w ramach rozgrywek Ligi Narodów. W 81. minucie spotkania zastąpił na boisku Grzegorza Krychowiaka. A później, obok "Krychy" i Roberta Lewandowskiego, dostał wolne od selekcjonera. Wszystko po to, by móc uczestniczyć w ważnym wydarzeniu rodzinnym.

W miniony weekend córka Kamila i Dominiki Grosickich przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Po mszy rodzice dziewczynki urządzili przyjęcie z rozmachem. Na gości czekały atrakcje: specjalna, ozdobiona balonami ścianka do robienia zdjęć, pięknie przystrojony stół oraz mały pamiątkowy upominek przy każdym talerzu.

Internauci żartują z butów Kamila Grosickiego na komunii córki. "Poleciał w halówkach?"

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo fotografi dokumentujących komunijne przyjęcie 10-letniej Mai. Największe emocje wywołała fotka dziecka z rodzicami. Internauci z przekąsem komentują stylizację Kamila Grosickiego. Piłkarz reprezentacji Polski i Pogoni Szczecin założył odświętny garnitur i... sportowe buty.

"Grosik chyba lakierki zostawił na zgrupowaniu", "Czyżby Grosik prosto z treningu na hali poleciał w halówkach na komunię?", "Kamil halówki do gajerka?", "Kamil nie zdążył butów zmienić", "Panie Kamilu, do kościoła to raczej w lakierkach, a nie halówkach", "Kamil wyznacza trendy w modzie jak D.Beckham" - żartują fani w licznych komentarzach.

