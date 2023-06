Kamil Grosicki otrzymał wyjątkowy list. Aż się łezka w oku kręci

Piłkarz, podobnie jak wielu innych sportowców, stara się utrzymywać dobry kontakt z kibicami - 35-latek aktywnie działa w mediach społecznościowych , gdzie chwali się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Tak było również tym razem. Gwiazdor Pogoni Szczecin 8 czerwca skończył 35 lat. Reprezentant Polski bez wątpienia otrzymał w ostatnich godzinach setki, jeśli nie tysiące wiadomości z życzeniami. Jedna z nich wyróżniła się jednak na tle pozostałych i wzruszyła piłkarza do tego stopnia, że postanowił on pochwalić się nią w sieci.

Córka Kamila Grosickiego złożyła mu urodzinowe życzenia. Ten list rozczulił kibiców

Jak się okazało, z okazji 35. urodzin "Grosik" otrzymał wyjątkowy list od swojej córki. "Wszystkiego najlepszego z okazji twoich najlepszych urodzin. Życzę ci samych sukcesów w piłce, żebyś zawsze był uśmiechnięty, a gdy będzie ci smutno, to od razu przyjdź do mnie. Jesteś najlepszym tatą na całym świecie. Spełniaj swoje najskrytsze marzenia. I zapamiętaj to do końca życia kocham cię najmocniej na całym świecie" - napisała dziewczynka.