Kadrowicz otwiera się na temat rodzinnego dramatu. "Zawsze był przy mnie"

To była ogromna strata. Ból czuję nawet teraz, choć minęło już tyle czasu. Tata zawsze był moim najwierniejszym fanem. W Polsce mieszkaliśmy w Zalesiu Górnym i to tata woził mnie na treningi Legii. Był na każdym naszym wyjeździe, nie miało znaczenia czy w Polsce, czy za granicą. Zawsze był przy mnie i starał się wspierać... Pamiętam, że tego dnia graliśmy na wyjeździe z Bolonią w ramach Primavery. Bardzo się cieszyłem, bo wygraliśmy. Po meczu zawsze pierwszy telefon był do taty. Zadzwoniłem - nie odebrał. Wysłałem SMS - nie odczytał. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale przecież mogło być mnóstwo powodów... Dopiero wieczorem dowiedziałem się, że tata odszedł. Dziś jestem już z tym pogodzony. Tak funkcjonuje świat i trzeba iść do przodu. Wierzę, że tata ciągle jest przy mnie

