W piątek 14 czerwca oficjalnie rozpoczęły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej . Na Allianz Arenie w Monachium najpierw odbyła się krótka ceremonia, po której na boisko wyszli reprezentanci Niemiec i Szkocji. Wielu ekspertów podejrzewało, że będzie to w miarę wyrównane starcie z lekką przewagą gospodarzy, nikt jednak nie mógł przewidzieć, że spotkanie to potoczy się dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna tak znakomicie.

Takiego meczu reprezentanci Niemiec nie rozegrali od dawna. Co za sceny w Monachium

W drugiej połowie gospodarze Euro 2024 kontynuowali show. W 68. minucie kolejną bramkę na konto Niemców dołożył Niclas Fuellkrug . Niespełna dwadzieścia minut później gola strzelił Antonio Ruediger. Niestety, była to bramka samobójcza. W ostatnich sekundach meczu Emre Can dodał na konto gospodarzy kolejną bramkę. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:1 dla Niemiec . Po końcowym gwizdku sędziego na trybunach, podobnie jak na murawie, rozpoczęło się huczne celebrowanie.

Julian Nagelsmann wpadł w objęcia Leny Wurzenberger. Nie szczędzili sobie czułości

Podczas konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Niemiec zapytany został o swoją ukochaną. 36-latek ujawnił, że jakiś czas temu otrzymał od partnerki pieszczotliwy pseudonim "Julsi", który pojawił się na koszulce Leny w piątkowy wieczór. "Pseudonim nie jest nowy, mam go już od jakiegoś czasu. Wsparcie mojej partnerki i całej mojej rodziny jest dla mnie niezwykle ważne. (...) Jeśli wszyscy chcą jej robić zdjęcia, to nie jest taki zły znak. Cieszę się, że jest na stadionie i że wspiera mnie i moją drużyną. To bardzo cenne, dobre i mam nadzieję, że pomoże ci w wykonywaniu dobrej pracy" - oznajmił.